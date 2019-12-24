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    إعلان أسماء أكثر بلدان التعاون الإسلامي تصديرا لمنتجاتها إلى أذربيجان

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٨]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تحتل تركيا وإيران وكازاخستان في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان منظمة التعاون الإسلامي المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 11 شهرا من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع تركيا مليارا و482.3 مليون دولار ومع إيران 419.3 مليون دولار أمريكي ومع كازاخستان 197.5 مليون دولار.

    زادت الواردات من تركيا بمقدار 44.9 مليون دولار ومن ايران 48.7 مليون دولار ومن كازاخستان بمقدار 46.7 مليون دولار.

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