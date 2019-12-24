تدشين جسر بري جديد على نهر سامور بحدود أذربيجان مع روسيا

قوصار، 24 ديسمبر، أذرتاج

دشن جسر بري جديد على نهر سامور بحدود أذربيجان مع روسيا في الرابع والعشرين من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن حفل التدشين حضره نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف وسفير أذربيجان في الاتحاد الروسي بولاد بلبل اوغلو ورؤساء محافظات قوبا وقوصار وخاتشماز ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم اوريشكين ورئيس جمهورية داغستان للاتحاد الروسي فلاديمير واسيليف وسفير روسيا في أذربيجان ميخائل بوتشارنيكوف وآخرون.

وتناولت كلمات ملقاة في حفل التدشين علاقات الصداقة والتعاون طويلة الأجل القائمة بين أذربيجان وروسيا ودور مهم لمشاريع البنية التحتية المنفذة في مزيد من توسيع تلك العلاقات.

يذكر أن الاتفاقية الحكومية الدولية وقع عليها في 13 سبتمبر عام 2013م على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذربيجان وتقاسم الطرفان تسديد نفقات إنشاء الجسر الجديد لاستبدال الجسر القديم المبني عام 1957م. وانطلقت أعمال البناء في 18 أكتوبر عام 2017م واستكملت وفقا للمشروع. وطول الجسر الجديد 3ر352 م وعرضه 3ر17 م وهو ذو 3 مسالك.