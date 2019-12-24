باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

اتصل هاتفيا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان برئيس أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي أن أردوغان هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له نجاحا في فعالياته من اجل رفاه ورقي الشعب الأذربيجاني وموفور الصحة.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على الاهتمام والتهنئة.

ولفت أردوغان وعلييف إلى دور خاص للقاءات المنعقدة بين رئيسي الدولتين. وعبر الرئيسان عن ثقتهما في استمرار تطور علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين في جميع المجالات.