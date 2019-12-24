باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

اتصل هاتفيا رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوفبرئيس أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي أن الرئيس القرغزستاني هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له نجاحا في فعالياته من اجل رفاه ورقي الشعب الأذربيجاني وموفور الصحة.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على الاهتمام والتهنئة.

وعبر رئيسا الدولتين عن الارتياح من تطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وقيرغيزستان مؤكدين على وجود إمكانات حسنة لمزيد من توسيع التعاون.