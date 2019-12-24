حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 18.6 مليار مانات
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٢]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم التبادل التجاري 18.6 مليار مانات خلال يناير – نوفمبر للسنة الجارية وذلك أكثر بنسبة 3.6 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.
أفادت وكالة أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن تكلفة المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ المباعة في الشبكة التجارية ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 8.5 مليار مانات في حين زاد حجم المنتجات غير الغذائية بنسبة 4 في المائة إلى 10.2 مليار مانات.
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