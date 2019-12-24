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    بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    اتصل هاتفيا رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من ديسمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي أن قاسم جومرد توكايف هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له نجاحا في فعالياته من اجل رفاه ورقي الشعب الأذربيجاني وموفور الصحة.

    وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على الاهتمام والتهنئة.

    وارتكزت المكالمة الهاتفية على تطور علاقات الصداقة القائمة بين البلدين مع التعبير عن الثقة في استمرار توسع العلاقات التعاونية.

    AZERTAG.AZ :بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي
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