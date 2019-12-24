الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واسمه وتمنى له نجاحا في فعالياته من اجل رفاه ورقي الشعب الأذربيجاني وموفور الصحة.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على الاهتمام والتهنئة وذكر انه أجرى اليوم محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

خلال المحادثة، أشار الجانبان الى تنظيم المرحلة النهائية من كأس الرئيس على ألعاب الفروسية القومية "جوفكان" على مستوى عالٍ في أذربيجان. كما أكدا على أهمية التعاون بين بلدينا في تطوير الرياضة الوطنية.