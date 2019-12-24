إعلان أسماء أكثر دول الخليج استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٣]
باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال 11 شهرا من العام الجاري.
بلغت تكلفة التصدير إلى إيران 33.2 مليون دولار وحوالي 18 مليون دولار للإمارات العربية المتحدة و1.7 مليون دولار للمملكة العربية السعودية. زادت قيمة الصادرات في المملكة العربية السعودية وإيران وانخفضت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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