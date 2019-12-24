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    زيادة حجم الصادرات من أذربيجان إلى رابطة الدول المستقلة

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم تصدير المنتجات من أذربيجان بقيمة مليار و86.5 مليون دولار أمريكي إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير – نوفمبر لهذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن هذا الرقم اكثر مما كان في العام 2018 بقيمة 72.6 مليون دولار أمريكي.

    أما قيمة واردات أذربيجان من المنتجات من بلدان رابطة الدول المستقلة في الأشهر العشرة لعام 2019 فتبلغ 3 مليارات و94.5 مليون دولار امريكي.

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