باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) شارك رئيس الدولة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا اليوم في حفل تدشين شارع كورنيش المركزي في مدينة باكو البيضاء وتفقدوا حي الحديقة.

AZERTAG.AZ : تدشين شارع كورنيش المركزي في مدينة باكو البيضاء

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