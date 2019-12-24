تدشين شارع كورنيش المركزي في مدينة باكو البيضاء
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٥]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
شارك رئيس الدولة إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا اليوم في حفل تدشين شارع كورنيش المركزي في مدينة باكو البيضاء وتفقدوا حي الحديقة.
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