نائب رئيس الوزراء: الجسر الجديد على نهر سامور يفتح فرصا أوسع لتنفيذ المشاريع الدولية

قوصار، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إن تدشين الجسر البري الجديد على نهر سامور بحدود أذربيجان مع روسيا يرمز إلى علاقات الصداقة والجوار بين البلدين ويربط هذا الجسر بما بين جانبي نهر سامور والشعبين على حد سواء.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني قوله في كلمة ألقاها عند تدشين الجسر البري الجديد على نهر سامور اليوم إن أذربيجان وروسيا تربطهما العلاقات الاستراتيجية مفيدا أن الجسر الجديد يفتح فرصا أوسع من اجل تنفيذ المشاريع الدولية.

وابلغ مصطفايف أن الجسر الجديد يمكن من مزيد من تكثيف العلاقات بين المقيمين لدى المناطق المحاذية للحدود لافتا إلى اتاحة الجسر المدشن اليوم بتوسيع عمليات تجارية أيضا. ولوحظ ارتفاع في العمليات التجارية المستقرة بين البلدين حيث ازداد حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وروسيا خلال مدة الأشهر العشرة بنسبة 23 في المائة علما بأن تشغيل إجراءات جمركية مسهلة ومنظمة "الممر الأخضر" سيزيد من توسيع التبادل التجاري أيضا.

وشدد نائب رئيس الورزاء على أن الجسر الجديد عنصر واجب لممر النقل الشمال الجنوب موضحا أن حجم نقل الشحن عبر ممر النقل الشمال الجنوب ازداد بنسبة 60 في المائة وعبر مسار الشمال الغرب بنسبة 53 في المائة خلال فترة العشرة اشهر من العام الجاري. وتابع أن افتتاح الجسر الجديد يعطي دفعة كذلك تنمية السياحة وعبور الناس.