باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

اتصل هاتفيا رئيس صربيا ألكسندر فوجيج أذربيجان إلهام علييف في الرابع والعشرين من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي أن ألكسندر فوجيج هنأ الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له نجاحا في ممارسة مهمته السامية من اجل رفاه ورقي الشعب الأذربيجاني وموفور الصحة.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على الاهتمام والتهنئة.

واكد الرئيسان على تطور ناجح للعلاقات الثنائية المعتمدة على الشراكة الاستراتيجية بمختلف المجالات بين أذربيجان وصربيا معربين عن يقينهما من استمرار توسع التعاون القائم.