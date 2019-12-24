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    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٩]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 10 مليارات و15.3 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 50.4 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي مليارين و163.2 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
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