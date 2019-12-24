الالتزامات الضريبية لأصحاب دورات اللغة الأجنبية
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:١١]
باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج
كم من الرسوم الضريبية يجب أن يدفع مالك دورة اللغة الأجنبية؟
ابلغت إدارة الصحافة والاتصالات بوزارة الضرائب لوكالة أذرتاج أنه يمكن أن يقام بهذا النوع من النشاط شخص طبيعي أو شخص اعتباري. يتم تحديد الالتزامات الضريبية لهؤلاء الأشخاص عند تسجيلهم في سجل الضرائب كضريبة مبسطة أو ضريبة القيمة المضافة انطلاقاً من نظام الضريبة وموضوع الضريبة المشار إليه في طلب التقديم.
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