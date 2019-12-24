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    مواصلة محادثات في مشروع اتفاقية جديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:١٢]

    باكو، 24 ديسمبر (اذرتاج).

    اجري تبادل الآراء حول المفاوضات في مشروع الاتفاقية الجديدة بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد ان وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف التقى مع نائب رئيس إدارة أوروبا وآسيا المركزية لدى جهاز النشاط الأوروبي الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي ومدير الشئون الروسية والشراكة الشرقية وآسيا المركزية ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي ليوك بير ديفين والوفد المرافق له.

    نوقشت في اللقاء الوضع الحالي للتعاون بين الحكومة الأذربيجانية والاتحاد الأوروبي وآفاقه، كذلك جرى تبادل الآراء حول محادثات في مشروع اتفاقية جديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

    AZERTAG.AZ :مواصلة محادثات في مشروع اتفاقية جديدة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي
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