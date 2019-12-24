وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبيليسي

تبيليسي، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان ألمار محمدياروف مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كاخاريا في اطار الاجتماع الثلاثي الثامن لوزراء خارجية أذربيجان وجورجيا وتركيا.

أفادت وكالة أذرتاج انه نوقشت في الاجتماع آفاق تنمية التعاون الثلاثي والمشاريع الاقتصادية الإقليمية والقضايا الأمنية.

دعا رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كاخاريا الرئيس إلهام علييف إلى جورجيا في عام 2020.

تحدث رئيس الوزراء عن آفاق التعاون في اطار مختلف المنظمات الدولية وشكر أذربيجان على دعم لوحدة أراضي جورجيا.

وتطرق بدوره الوزير ألمار محمدياروف إلى العلاقات الإستراتيجية بين البلدين مؤكدا على أهمية مواصلة تطوير هذه العلاقات. وكما شكر الوزير جورجيا على دعمها لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية.

أكد الطرفان على أن مشاريع خط أنابيب النفط التصديري الرئيسي "باكو – تبيليسي - جيهان" وخط سكة حديد "باكو – تبيليسي - قارص" وخط أنابيب الغاز "باكو – تبيليسي - أرضروم" وكذلك مشاريع التعاون الإقليمي الأخرى بين البلدين ليست توفر الأساس لتطوير العلاقات الثنائية فقط، بل تساهم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

تبادل رئيس الوزراء الجورجي ووزير الخارجية الذربيجاني وجهات النظر حول أنشطة لجان الدولة بشأن تعيين حدود الدولة وترسيمها بين أذربيجان وجورجيا وأشارا إلى أن الاجتماع القادم للجنة تعيين حدود الدولة سيعقد قريباً.

كما تبادل الجانبان الآراء حول عدد من القضايا على جدول أعمال الأمن العالمي.