مدمرة " يو إس إس روس" الأمريكية للصواريخ تدخل ميناء أوديسا

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

في 24 ديسمبر دخلت مدمرة “USS Ross” للصواريخ للولايات المتحدة الأمريكية ميناء أوديسا الأوكراني. والغرض من الزيارة غير معروف.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الصحافة الأوكرانية أن مدمرة “USS Ross” للصواريخ شاركت أثناء زيارتها الأولى لأوديسا في عام 2016 مع سفينة الإنزال “Whidbey Island” الأمريكية في تدريبات

“Sea Breeze-2016” الدولية. خلال عام 2019، دخلت السفن الحربية التابعة للناتو البحر الأسود 30 مرة ورست في أوديسا 15 مرة.

تعد مدمرة “USS Ross” للصواريخ للولايات المتحدة الأمريكية نسخة سابقة من سفينة “Arleigh Burke” . تم إطلاقها في عام 1996 ونقلت إلى قاعدة نورفولك البحرية في ولاية فرجينيا. يبلغ طول المدمرة التي يبلغ عدد أفرادها 337 شخصاً 154 متراً وعرضها 20 متراً وحمولتها 8775 طناً.

كما تم تزويد مدمرة “USS Ross” بأنظمة صواريخ “Harpoon” المضادة للسفن وب90 منجم لإطلاق صواريخ “توموهاوك” المجنحة.