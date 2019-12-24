  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث مسائل التعاون المستقبلي لشركة سوكار في جورجيا

    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:٥‎٢]

    تبيليسي، 24 ديسمبر، أذرتاج

    التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف في تبيليسي مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن اللقاء ارتكز على أهمية المشاريع واسعة النطاق المنفذة من جانب سوكار في جورجيا بالنسبة لدورها في اقتصاد ذلك البلد.

    AZERTAG.AZ :بحث مسائل التعاون المستقبلي لشركة سوكار في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١١:٣٦]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١١:١٧]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 67.83 دولار
    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١٧:٢٤]
    سوكار تبحث مع كاز مناي غاز آفاق التعاون
    ٢٣.١٢.٢٠١٩ [١١:٢٥‎]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    بحث مسائل التعاون المستقبلي لشركة سوكار في جورجيا