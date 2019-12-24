بحث مسائل التعاون المستقبلي لشركة سوكار في جورجيا

تبيليسي، 24 ديسمبر، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار رونق عبد الله يف في تبيليسي مع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن اللقاء ارتكز على أهمية المشاريع واسعة النطاق المنفذة من جانب سوكار في جورجيا بالنسبة لدورها في اقتصاد ذلك البلد.