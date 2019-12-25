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    يخطط تدشي 3 مراكز "أسان خدمة" أخرى في أفغانستان

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١١:٥‎٢]

    باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج).

    أصبحت "اسان خدمة" علامة تجارية في أفغانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها محمد ناعم جمكناي مدير مركز "اسان خدمة" في أفغانستان في حديثه مع الصحفيين.

    وقال جمكناي اننا ننوي تدشين مراكز "اسان خدمة" في ولايات مختلفة لأفغانستان. ويخطط فتح 3 مراكز "اسان خدمة" أخرى في أفغانستان قريبا.

    AZERTAG.AZ :يخطط تدشي 3 مراكز "أسان خدمة" أخرى في أفغانستان
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