باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفيرة سليمة عبد الحاق فوق العادة مفوض للجزائر.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفيرة الجديدة الجزائرية

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