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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الإسرائيلي

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٠:٣٠]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير جورج ديك فوق العادة مفوض لإسرائيل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الإسرائيلي
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