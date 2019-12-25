الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الإسرائيلي
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠١٩ [١٠:٣٠]
باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير جورج ديك فوق العادة مفوض لإسرائيل.
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