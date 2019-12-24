باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج نظمت لدى مركز تأهيل المعانين من متلازمة داون احتفالات عيدية بمناسبة رأس السنة في 24 ديسمبر. أفادت أذرتاج أن ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف شاركت في الاحتفالات. وتحدثت ليلى علييفا مع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمركز والتقطت صور تذكارية.

AZERTAG.AZ : ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تشارك في الاحتفالات المنظمة للأطفال المعانين من متلازمة داون

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