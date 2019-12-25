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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٣]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من نفط "أذري لايت" بيع بقيمة 68.50 دولار بعد ارتفاعه 0.67 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 19.15 دولار في ديسمبر عام 2001 ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني
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