إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال العام الجاري

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا وإسرائيل في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 11 شهرا من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 5 مليارات و409.4 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليارين و544.3 مليون دولار والى إسرائيل مليار و205.9 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان. وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 5 مليارات و743 مليون دولار ومع تركيا 4 مليارات و26.7 مليون دولار ومع روسيا مليارين و730.5 مليون دولار.