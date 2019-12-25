رابطة الشباب لأذربيجانيي روسيا تنظم احتفالا في موسكو ليوم تضامن أذربيجانيي العالم بمبادرة ليلى علييفا

موسكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

نظمت احتفالات بمدينة موسكو تكريسا ليوم تضامن أذربيجانيي العالم بمبادرة ليلى علييفا رئيسة رابطة الشباب لأذربيجانيي روسيا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف.

أفادت أذرتاج أن الفعاليات حضرها ممثلون عن رابطات الشباب الروسية والأذربيجانية ومنظمات الجالية وعن وسائل الإعلام.

هنأ عضو هيئة إدارة الرابطة أمين حاجييف باسم رئيسة الرابطة ليلى علييفا الضيوف بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة متناولا الأعمال المنفذة خلال عام 2019م. وقال إن عدد أعضاء الرابطة يزداد سنة لأخرى مفيدا أن الرابطة تتعاون بنجاح مع سائر الجمعيات الأهلية الناشطة في روسيا ومؤسسات التعليم العالي وتابع أننا قطعنا طريقا كبيرا معا وأعطت اكبر تقييم فعالياتنا السيدة ليلى علييفا حيث قالت السيدة ليلى في كلمة ألقتها في الاجتماع المنعقد بمناسبة الذكرى السنوية الـ10 للرابطة إن الرابطة لها ماض غني ومستقبل باهر.

كما هنأ أمين حاجييف باسم الشباب الأذربيجانيين المقيمين والمتعلمين في روسيا الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده في 24 ديسمبر.

ثم قدمت شهادات فخرية لأعضاء نشطاء للرابطة على مساهماتهم في تنمية منظمة الشباب.

واستمرت الفعاليات بفقرات فنية.