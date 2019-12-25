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    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى إسرائيل

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٤:١٧]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري إلى إسرائيل منتجات بلغت قيمتها مليار و246.3 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر 101.6 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2018.

    وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من إسرائيل إلى أذربيجان خلال 11 شهرا 40.4 مليون دولار.

    يذكر أن إسرائيل تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول التجارية الرئيسية في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى إسرائيل
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