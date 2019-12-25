تخطيط مباراة ودية بين أذربيجان وتركيا

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

من المتوقع ان تقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وتركيا لكرة القدم في شهر مايو لعام 2020 في تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج انه تجري المباحثات بهذا الصدد بين اتحادي أذربيجان وتركيا لكرة القدم.