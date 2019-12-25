  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    تخطيط مباراة ودية بين أذربيجان وتركيا

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٩]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    من المتوقع ان تقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان وتركيا لكرة القدم في شهر مايو لعام 2020 في تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تجري المباحثات بهذا الصدد بين اتحادي أذربيجان وتركيا لكرة القدم.

    AZERTAG.AZ :تخطيط مباراة ودية بين أذربيجان وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٤]
    أساتذة أذربيجان يشاركون في البطولة العالمية لشطرنج الحرب الخاطفة والسريع
    ٢١.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٠]
    اللجنة التنفيذية للاتحاد الأذربيجاني للجمباز تعقد اجتماعها الـ34
    ١٩.١٢.٢٠١٩ [١٣:٥‎٠]
    منح الألقاب الفخرية للموظفين في الاتحاد الاذربيجاني للسندو ريو وبينساك سيلات
    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٩:٤٥‎]
    غابالا يفوز على صباح ويفتح باب التأهل إلى نصف النهائي لكأس أذربيجان
    تخطيط مباراة ودية بين أذربيجان وتركيا