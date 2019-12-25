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    تصدير 3033 نوع من المنتجات خلال العام الجاري

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٩]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 3033 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 18 مليارا و303.4 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهرا.

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