تصدير 3033 نوع من المنتجات خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠١٩ [١٦:١٩]
باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان 3033 نوع من المنتجات خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات التصدير في أذربيجان بلغت 18 مليارا و303.4 مليون دولار أمريكي خلال 11 شهرا.
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