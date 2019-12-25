باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) تم إعلان أسماء أكثر الدول تصديرا لمنتجاتها الى أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن روسيا وتركيا وسويسرا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها إلى أذربيجان خلال 11 شهرا. بلغت حجم الواردات من روسيا مليارين و70.1 مليون دولار ومن تركيا مليار و482.3 مليون دولار ومن سويسرا مليار و219 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : روسيا أكثر الدول تصديرا للمنتجات إلى أذربيجان في العام الجاري

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