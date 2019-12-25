أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر 11 شهرا من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وأفغانستان ومصر في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليارين و544.3 مليون دولار والى أفغانستان 76.3 مليون دولار والى مصر 41.8 مليون دولار.

وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

ارتفعت قيمة الصادرات إلى تركيا بمقدار 994.1 مليون دولار والى أفغانستان 8.3 مليون دولار والى مصر 41.5 مليون دولار مقارنة مع الفترة بين أشهر يناير - نوفمبر من العام الماضي.