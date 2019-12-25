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    أساتذة أذربيجان يشاركون في البطولة العالمية لشطرنج الحرب الخاطفة والسريع

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٤]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    تنظم البطولة العالمية لشطرنج الحرب الخاطفة والسريع في موسكو في الفترة ما بين 26 إلى 30 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج أن مباريات السريع تنظم فترة 26-28 ديسمبر بينما تقام منافسات الحرب الخاطفة بين 29-30 ديسمبر.

    ويشارك في منافسات شطرنج السريع شهريار محمدياروف وقدير حسينوف ورؤوف محمدوف ونامق قولييف وأيدين سليمانلي فيما ينضم اليهم ائلتاج سفرلي في منافسات شطرنج الحرب الخاطفة أيضا. كما تمثل أذربيجان في البطولة في كلتا المنافسات زينب وتركان محمدياروفا وجولنار محمدوفا وجوناي محمد زاده وعُلْوِيّة فتح علييفا.

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