نخجوان ، 25 ديسمبر، أذرتاج ما زالت متاحف نخجوان تلقت خلال شهر نوفمبر الماضي هدايا من الأهالي بصفة مقتنيات في حملة صارت تقليدية. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الثقافة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي أن متاحف الجمهورية ذاتية الحكم حصلت على 135 هدية أخرى في نوفمبر. وجاء في بيان الوزارة أن عدد زوار المتاحف خلال الفترة المذكورة بلغ 63 الفا و504 زائر لافتة إلى أن 12 الفا و90 زائرا منهم هم الأجانب.

AZERTAG.AZ : أكثر من 63 ألف زائر في متاحف نخجوان

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