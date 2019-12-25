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    أذربيجان تبدأ تصدير الحلزون ولحم الضفادع الى أوروبا

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٤:٥‎٣]

    باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج).

    ستبدأ أذربيجان تصدير عدة منتجات حيوانية جديدة الى أوروبا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها مستشار رئيس وكالة الامن الغذائي الأذربيجانية إلخان ميكايلوف في حديثه مع الصحفيين.

    قال انه لتصدير المنتجات الحيوانية الى بلدان الاتحاد الأوروبي يتطلب الحصول على صلاحية واهلية لذلك. وحصلت أذربيجان على صلاحيات لتصدير عدة منتجات في العام الجاري. أضيف الى قائمة صادرات أذربيجان من المنتجات الحيوانية الى الاتحاد الأوروبي الحلزون ولحم الضفادع الى جانب الكافيار. وزاد ان المحادثات قد بدأت مع الاتحاد الأوروبي حول تصدير نوعين جديدين آخرين من المنتجات وهما العسل والصوف الطبيعي والجلد الحيواني.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تبدأ تصدير الحلزون ولحم الضفادع الى أوروبا
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