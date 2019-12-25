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    أذربيجان تصدر 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى جورجيا

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٧:٥‎٦]

    تبليسي، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان مليار و513 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى جورجيا خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري. زاد هذا المؤشر بنسبة 4.9 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن دائرة الإحصاءات الوطنية الجورجية أن تكلفة الغاز الطبيعي الذي استوردته جورجيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 250.9 مليون دولار. ارتفع هذا بنسبة 4.65 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

    من المتوقع أن يرتفع حجم واردات الغاز الطبيعي حتى نهاية هذا العام بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى جورجيا
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