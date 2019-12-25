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    أذربيجان تزيد من حجم النفط والمنتجات النفطية المصدرة إلى جورجيا

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٨:١٤]

    تبيليسي، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    زادت أذربيجان من حجم النفط والمنتجات النفطية المصدرة إلى جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الجورجية أن جورجيا استوردت من أذربيجان 146.3 الف طن من النفط والمنتجات النفطية بقيمة 80.4 مليون دولار دولار امريكي خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري، المر الذي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

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