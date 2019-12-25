زيارة ممثلي مؤسسة "أربيلايفكا" من طاجيكستان إلى أذربيجان

باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج)

قام ممثلو مؤسسة "أبريليفكا" المشتركة لجمهورية طاجيكستان بزيارة أذربيجان في الفترة 16-22 ديسمبر. في اليوم الأول من الزيارة، عُقد اجتماع في المبنى الإداري لشركة أذريغولد المساهمة للذهب. شارك في الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لشركة اذريغولد المساهمة ذاكر إبراهيموف وأعضاء ورؤساء الإدارات ذات الصلة وسفير طاجيكستان في بلادنا رستم سولي وكبير المهندسين في مؤسسة "أبريليفكا" المشتركة فروخ بوبوييف وكبير الجيولوجيين بهادور تالبونوف والأعضاء الآخرين في الوفد.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الشركة المساهمة ان ذاكر إبراهيموف قدم معلومات عن الأنشطة والعمل المنجز والمهام القادمة لشركة اذريغولد وتحدث عن أهمية تبادل الخبرات وإمكانات التعاون.

أعرب الوفد الطاجيكي عن شكره على الظروف المهيأة لتبادل الخبرات وقال إن الزيارة ستكون مثمرة من ناحية التعاون.

في إطار الزيارة، قام الضيوف بزيارة مصنع جودار لمعالجة الخام في داشكسان لشركة اذريغولد المساهمة. تعرف المتخصصون لمؤسسة "ابريليفكا" المشتركة على القاعدة التقنية القائمة في مصنع جودار في مجال أعمال الكسر والتقطيف والتغطية الكلية بالقلو وأطلعوا على عملية الابتلاع واستخراج الغاز من الماء ومعمل المعالجة وكذلك على المختبر. تم إبلاغ الضيوف، إلى جانب عملية الإنتاج، عن الإجراءات لحماية صحة العمال وسلامتهم وكذلك الظروف المهيأة لقضاء وقت فراغ وحماية البيئة.

وفي إطار مواصلة الزيارة، زار الوفد أيضاً مناطق أغيوخوش وتولالار التابعة للشركة، وأطلع على التقنيات والمعدات المستخدمة في أعمال الاستكشافات الجيولوجية والحفر والتنقيب وكما أطلع على مستودعات تخزين عينات الصخور المأخوذة أثناء الاستكشاف. قدم متخصصو الشركة معلومات مفصلة عن جميع مراحل عملية الإنتاج وأجابوا على أسئلة الضيوف.

ثم تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأنشطة المشتركة في مجال الاستكشاف الجيولوجي وتحقيق عملية الإنتاج، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة. تركت جولة التعرف وتبادل الخبرات انطباعات عميقة في الضيوف الطاجيكيين.