حملة "قافلة الهدايا" الخيرية في أوزبكستان

طشقند، 25 ديسمبر، أذرتاج

انطلقت الحملة الخيرية التى تدعى ب"قافلة الهدايا" في أوزبكستان عشية العام الجديد.

يفيد مراسل أذرتاج أن الحملة تجري في إطار مشروع وكالة الإعلام والاتصالات الجماهيرية لدى إدارة رئيس جمهورية أوزبكستان.

ستنقل القافلة المكونة من 12 سيارة هدايا للمدارس الداخلية للأطفال المكفوفين في 12 منطقة من البلاد. سيتم تزويد كل مدرسة بمعدات رياضية حديثة ومختلف الآلات الموسيقية والكتب المطبوعة بأبجدية برايل.