وضع حجر الأساس للمدرسة التي ستبنيها أذربيجان في بيشكيك

بيشكيك ، 25 ديسمبر، أذرتاج

في 24 ديسمبر، أقيمت في بيشكيك مراسم وضع الأساس لمدرسة حديثة تضم 550 تلميذا وتلميذة ستقوم جمهورية أذربيجان ببنائها.

تفيد أذرتاج أنه حضر الحفل رئيس بلدية بيشكيك عزيز سوراكماتوف ونائب رئيس البلدية أولانبيك أزيغالييف وأعضاء "جوغوركي كينيس" (البرلمان القيرغيزي) والرئيس التنفيذي لمقاطعة "أكتوبر" لمدينة بشكيك مكسيم سيتنيكوف وسفير أذربيجان في قيرغيزستان هدايت أوروجوف وممثلو الجالية الأذبيجانية.

افتتح مكسيم سيتنيكوف مراسم وضع الأساس وقال إن بناء المدرسة هو حدث كبير وهام للسكان.

وقال رئيس بلدية بيشكيك عزيز سوراكماتوف في كلمته في الحدث إن المدرسة هي هدية من الشعب الأذربيجاني وسيتم تسميتها باسم الزعيم الوطني حيدر علييف. وشكر الشعبَ الأذربيجاني والرئيسَ إلهام علييف على هذه الهدية. هنأ رئيسَ أذربيجان بمناسبة عيد ميلاده وتمنى له التوفيق والنجاح في هذا الحدث. وقال ان الرئيس إلهام علييف يواصل المسار السياسي للزعيم الوطني حيدر علييف بصورة لائقة.

أشار العمدة إلى أخذ أحدث الطلبات والمقاييس بالاعتبار في مشروع المدرسة متمنياً لشعب أذربيجان السلام والازدهار.

قرأ السفير هدايت أوروجوف رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة وضع الاساس للمدرسة.

وقال إنه تم تقديم خمسة مواقع عندما كان من المقرر بناء المدرسة وفي النهاية فضل رئيسا أذربيجان وقرغيزستان المبنى في مقاطعة أكتوبر. لأنه هناك مدرسة واحدة فقط في الحي الذي يبلغ عدد سكانه 30 ألف وتعمل ب3 دورات.

تحدث العقيد المتقاعد عبد الرسول ميرعلييف نيابة عن الجمهور وقدر بناء المدرسة كدليل على العلاقات الوثيقة بين شعبينا. نقلاً عن خطاب القائد العظيم حيدر علييف الذي ألقاه في الحفل الرسمي المكرس للذكرى السنوية الألفية لملحمة "ماناس" أن "لغة ماناس هي لغة كل منا. نحن أناس من أصل واحد ولغة واحدة.

ثم وضع عزيز سوراكماتوف وهدايت أوروجوف الأساس لمبنى المدرسة. أجابا على أسئلة الصحفيين العديدة.

ثم اطلع سكان الحي على مشروع المدرسة الجديدة التي ستبنى.