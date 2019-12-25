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    إنشاء "حديقة ساكورا" في شاماخي

    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٣]

    شاماخي، 25 ديسمبر، أذرتاج

    في 24 ديسمبر، قام وفد برئاسة كيسوكي ياماناكا، نائب سفير اليابان في أذربيجان بزيارة مقاطعة شاماخي.

    يفيد المراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج أن رئيس السلطة التنفيذية للمنطقة طاهر محمدوف أبلغ الضيوف في الاجتماع معلومات عن تاريخ شاماخي وثقافتها وحياتها الاجتماعية والاقتصادية.

    ثم زار الضيوف الحديقة التي غرست فيها 1000 شجرة من أشجار ساكورا التي أحضرت من اليابان إلى شاماخي وشاركوا في عملية زرعها.

    من الجدير بالذكر أن حديقة ساكورا التي بُنيت لأول مرة في شاماخي بمبادرة من كل من يومي ازوما وتاكويا هاماغوتشي وماساكي كوماتسو وهيروميشي كاتايامي وتوري أراكي وكماله نوروزغولييفا وغيرهم وتهدف إلى تواصل تطوير مستوى العلاقات الثقافية بين بلدينا.

    شارك الضيوف في برنامج الحفل الموسيقي الذي أقامته إدارة الثقافة الإقليمية وثم تعرفوا الضيوف على التاريخ والآثار المادية والثقافية والمجمعات السياحية الحديثة في المنطقة.

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