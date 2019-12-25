الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا للإصلاح الشامل للطرق البرية بمدينة منكجوير وضواحيها

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في 25 ديسمبر اليوم على مرسوم في التدابير الرامية إلى الإصلاح الشامل للطرق البرية بمدينة منكجوير وضواحيها.

تفيد وكالة أذرتاج أن المرسوم الصادر ينص على تخصيص 5ر2 مليوني مانات للوكالة الحكومية للطرق البرية من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المحدد في ميزانية الدولة لعام 2019 للإصلاح الشامل للطرق البرية البالغ طولها الإجمالي 9ر11 كم التي تربط مدينة منكجوير بالمناطق السكنية الأربع جونشلي وباغلار واوجخوز وتينكجيليك بضاحية المدينة.