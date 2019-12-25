الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة صاليان

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في 25 ديسمبر اليوم مرسوماً في التدابير الرامية إلى مواصلة أعمال إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة صاليان.

وأفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 3 ملايين مانات من الأموال المنصوص عليها في الفقرة الـ 7ر7ر1 من الأموال المخصصة للنفقات الاستثمارية الأساسية الحكومية المصدق عليها بالقرار الصادر في 15 يناير كانون الثاني عام 2019م في تطبيق القانون الأذربيجانية في ميزانية الدولة لعام 2019م إلى شركة أذرصو المساهمة المفتوحة لمواصلة أعمال إعادة بناء شبكات إمدادات المياه والمجاري الصحية في مدينة صاليان.