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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة التجارة التركية

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة التجارة التركية
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