الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة التجارة التركية
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٢:٤٥]
باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها.
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