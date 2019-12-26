السوق الشتوية "من القرية إلى المدينة" في كنجليك

باكو، 26 ديسمبر، أذتاج

في 25 ديسمبر، قام رئيس ديوان وزارة الزراعة عاقل غولييف ورئيس مجلس الإدارة "لشركة التخزين والتموين الزراعي" المساهمة التابعة لوزارة الزراعة ليلى محمدوفا والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية لمنطقة نريمانوف شهمار عبادوف بزيارة معرض سوق "من القرية إلى المدينة" الشتوي الواقع قرب محطة "كنجليك" لقطارات الأنفاق.

تفيد أذتاج أن المسؤولين الذين تحاوروا المزارعين والمشترين استفسروا عن عمل المعرض وأسعار المنتجات المعروضة.

قالت رئيسة مجلس الإدارة "لشركة التخزين والتموين الزراعي" المساهمة التابعة لوزارة الزراعة ليلى محمدوفا للصحفيين حول الغرض من تنظيم المعارض: إنه "يتم تنظيم معرض سوق "من القرية إلى المدينة" الشتوي في 5 مواقع في باكو وآبشيرون بدعم من السلطات التنفيذية المعنية. يعود الغرض الرئيسي من المعرض إلى تهيئة الظروف للمزارع المحلية الصغيرة والمتوسطة لبيع منتجاتها مباشرة وكذلك التأثير الإيجابي على أسعار السوق. هنا يقوم المزارعون يتسويق منتجاتهم بصورة مباشرة. تقام معارض "من القرية إلى المدينة" الشتوي أسبوعياً. ومع ذلك، هناك حالياً 5 معارض مختلفة في باكو وآبشيرون. هدفنا إلى زيادة عدد المعارض إلى 5 هذا العام وقد وصلنا إلى هدفنا. في معرض "من القرية إلى المدينة" الشتوي على عكس معارض عطلة نهاية الأسبوع، قمنا بتنظيم زوايا الاغزية وكذلك الترفيه للأطفال والغرف الإبداعية. في المستقبل، نعتزم التعاون مع الوكالات الحكومية الأخرى لتنظيم معارض مثيرة للاهتمام. "

قال النائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية لمقاطعة نريمانوف شهمار عبادوف إنه تم تقديم المنتجات المعروضة في المعرض بأسعار معقولة. في الوقت نفسه، تتم مراقبة جودة المنتجات. رضي كل من المشترين والبائعين عن تنظيم المعرض. ارتاح البائعون ببيع منتجاتهم في موقع دون دفع حق الايجار وارتاح المشترون بالمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة. "

في وقت لاحق، ادى الأطفال الممثلون لاتحاد " جيغير" العام مقاطع مسرحية وموسيقية على خشبة المسرح المركب في ساحة المعرض.

من الجدير بالذكر أن معرض سوق "من القرية إلى المدينة" الشتوي سيعقد من21 ديسمبر إلى 30 ديسمبر تكريماً ليوم تضامن الأذربيجانيين 31 ديسمبر وعيد السنة الجديدة في 5 مواقع مختلفة في باكو وأبشيرون.

الغرض الرئيسي من المعرض هو منع الارتفاع المعمد للأسعار عشية العيد وتلبية الطلب المتزايد للفقراء على المنتجات الزراعية والغذائية بمنتجات صحية وبأسعار معقولة وإنشاء قنوات بيع بديلة للمزارع الصغيرة والمتوسطة.

تعقد معارض سوق "من القرية إلى المدينة" الشتوية إلى جانب مقاطعة نريمانوف في مقاطعة ياسامال في تقاطع جادة حسين جاود وشارع سيف الدين داغلي قرب مقلا قناة Space TV ومقاطعة سوراخاني بلدة كاراشوخور في تقاطع شارعي أحمد مهبالييف واعتبار بكيرلي قرب حديقة نفطشيلار ومدينة خيردالان جادة حيدر علييف 41A ومقاطعة بيناغادي شارع سليمان ساني أخندوف 5B قرب دار سينما "انقلاب" وتدوم المعارض إلى 30 ديسمبر.