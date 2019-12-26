الإيسيسكو تنظم غدا احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

في إطار تواصل فعاليات احتفاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر كل سنة، تنظم المنظمة غدا الجمعة في مقرها بالرباط احتفالية خاصة، تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية.

تتضمن الاحتفالية، التي ستستمر من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، ندوة علمية بعنوان "تعليم اللغة العربية في المدرسة الرقمية"، بالتعاون والشراكة مع رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها والملحقية الثقافية السعودية في الرباط والجمعية المغربية لفنون الخط.

كما تشهد الاحتفالية تنظيم معرض للخط العربي، بالتعاون مع الجمعية المغربية لفنون الخط، بعنوان: "تجلياتٌ جمالية للغة العربية والثقافة الإسلامية"، يشارك فيه 40 خطّاطا بلوحات من إبداعاتهم.

وستشارك في الاحتفالية وفود طلابية عربية وغير عربية من مؤسسات تربوية لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، للاطلاع على برامج الإيسيسكو وجهودها في مجال تعليم اللغة العربية.

وسيتم تقديم نموذج تعليمي عبر السبورة الرقمية لدرس في اللغة العربية للناطقين بغيرها، يستفيد منه الطلاب المشاركون.

تبدأ فعاليات اليوم في التاسعة صباحا، وتتواصل حتى الخامسة مساء، والدعوة مفتوحة للخبراء والمختصين والمهتمين باللغة العربية.

وكانت فعاليات احتفاء الإيسيسكو باللغة العربية قد بدأت الأسبوع الماضي بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر في كل عام، وذلك في مركزيْها التربويين في انجمّينا، بجمهورية تشاد، وفي كوالالمبور، بماليزيا، وفي مندوبيتها بجزر القمر.