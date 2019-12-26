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    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال الإنشاء في الطريق السريع الجديد بين باكو وقوبا إلى الحدود مع روسيا

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف سير أعمال الإنشاء في الطريق السريع الجديد بين باكو وقوبا إلى الحدود مع روسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج انه أحيط الرئيس إلهام علييف علما بأعمال الإنشاء في الطريق السريع الجديد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال الإنشاء في الطريق السريع الجديد بين باكو وقوبا إلى الحدود مع روسيا
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