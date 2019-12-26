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    اقتصاد


    عقد المائدة المستديرة للأعمال بين أذربيجان وتركيا في باكو

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٤٢]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تعقد اليوم المائدة المستديرة للأعمال بين أذربيجان وتركيا في باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ألقى كلمة في الاجتماع وقال إن العلاقات الأخوية والودية بين بلدينا تستند إلى جذور تاريخية. وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وتركيا تتطور بشكل ديناميكي.

    وقال "في فبراير من العام المقبل، سيكون عرض تقديمي حول موضوع "فرص الاستثمار" لرجال الأعمال من كلا البلدين في باكو".

    أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان على أهمية توسيع التعاون بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري.

    ناقش الطرفان وضع العلاقات الاقتصادية الحالي وآفاقها بين أذربيجان وتركيا في الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :عقد المائدة المستديرة للأعمال بين أذربيجان وتركيا في باكو
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