الجمارك تكشف حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الـ11 شهرا

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

استورد 5ر12 ألف طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – نوفمبر هذا العام.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المستورد إلى البلد 9ر48 مليون دولار.

يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 6ر11 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار.