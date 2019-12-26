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    سياسة


    مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    عادت إلى أرض الوطن مجموعة من قوة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية وذلك للمشاركة في إطار البعثة غير القتالية "الدعم الحازم" التي يقوم بها الناتو منظمة حلف شمال الأطلسي في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن نشاط قوة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية في افغانستان بدأ منذ العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني لعام 2002.

    AZERTAG.AZ :مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن
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