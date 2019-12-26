بحث علاقات التعاون بين أذربيجان وقطر
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠١]
باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى سفير أذربيجان في دولة قطر رشاد إسماعيلوف في 25 ديسمبر مع رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.
أطلع السفير رشاد إسماعيلوف نظيره على الخطوات المتخذة لتوسيع العلاقات الثنائية والتدابير الواجب اتخاذها.
تم التوصل إلى اتفاق حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون الاستثماري.
كما ناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك في الاجتماع.
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