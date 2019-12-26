  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر

    ٢٦.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٧]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر / كانون الأول.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 27 ديسمبر / كانون الأول.

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٤]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 26 ديسمبر
    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٩:١١]
    الالتزامات الضريبية لأصحاب دورات اللغة الأجنبية
    ٢٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٧]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 25 ديسمبر
    ٢٠.١٢.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 24 ديسمبر
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر